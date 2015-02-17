Україні варто перенести День Перемоги на 8 травня - Яременко

Про це Богдан Яременко, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ", написав у своєму блозі на ТСН.ua.

"Сьогодні для багатьох українців вже стало очевидним, що путінська Росія намагається використати 70-річчя Перемоги над нацистської Німеччиною, що відзначатиметься у травні цього року, для чергового підсилення національних міфів щодо споконвічного протистояння Росії і Заходу та привласнення собі історії України, у тому числі шляхом пропаганди тези щодо начебто "спільної історії двох братніх народів".

Між тим в українському суспільстві, обуреному цинічною агресією Кремля проти України, останнім часом все більшого поширення набуває думка про те, що внаслідок віроломної анексії Криму та агресивних дій на Сході Москва вже втратила символічне і моральне право були правонаступницею СРСР як країни-переможця нацистської Німеччини.", - пише Яременко.

Він зазначає, що у більшості країн антигітлерівської коаліції День Перемоги над нацистською Німеччиною називається "Днем Перемоги в Європі" ("Victory in Europe Day") і відзначається 8 травня як день, коли вшановується пам'ять ветеранів і тих, хто боровся проти тиранії і пригноблення та віддав життя за свободу (от про що в СРСР з ідеологічних мотивів впродовж 70-ти років майже ніколи не згадували).

"Новій Україні потрібно нарешті приєднатися до тих країн, які саме 8 травня згадують і вшановують тих, хто боровся за свободу, і назвати його "День пам'яті загиблих і вшанування ветеранів Другої світової війни в Європі". Окупована територія 9 травня має бути залишена Росії та її ідеологам.", - зазначив дипломат.