Вице-канцлер Німеччини поклав відповідальність за конфлікт на Донбасі на Путіна

Таку заяву зробив віце-канцлер Німеччини, лідер Соціал-демократичної партії Зигмар Габріель, передає DW.DE.

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"Відповідальність за те, що відбувається в Україні, несе пан Путін і несе Росія. І він повинен подбати про те, щоб насильство з боку бойовиків нарешті припинилося", - підкреслив Зигмар Габріель.

Водночас віце-канцлер, який є союзником німецького канцлера Ангели Меркель у коаліції, підтвердив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. Він назвав цю ідею "абсурдом".