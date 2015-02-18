Вице-канцлер Німеччини поклав відповідальність за конфлікт на Донбасі на Путіна
17:07, 18 лютого 2015Політика
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Відповідальність за ескалацію конфлікту на Донбасі лежить на Володимирові Путіні та Росії.
REUTERS
Таку заяву зробив віце-канцлер Німеччини, лідер Соціал-демократичної партії Зигмар Габріель, передає DW.DE.
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"Відповідальність за те, що відбувається в Україні, несе пан Путін і несе Росія. І він повинен подбати про те, щоб насильство з боку бойовиків нарешті припинилося", - підкреслив Зигмар Габріель.
Водночас віце-канцлер, який є союзником німецького канцлера Ангели Меркель у коаліції, підтвердив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. Він назвав цю ідею "абсурдом".
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