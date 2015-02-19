Журналісти РФ отримали документ Кремля з планом розвитку подій в Україні від Майдану до АТО

Про це повідомив головний редактор "Новой газеты" Дмитро Муратов в ефірі радіо "Эхо Москвы", передає «Українська правда».

Він анонсував публікацію цього документу в "Новой газете" в наступну середу. Редакція припускає, що сценарій було розроблено у період приблизно від 4 до 15 лютого 2014 року.

Він висловив впевненість в автентичності документа. Одним з його авторів Муратов назвав олігарха Костянтина Малофеєва.

"Цей сценарій приготовлений і створений до того, як Віктора Януковича усунули від влади", - заявив Муратов.

У документі, за словами Муратова, сказано, що Росія зобов'язана втрутитися в питання з приводу територіальної цілісності України. Він зазначив, що на думку авторів документів, Росія ризикувала втратити не просто український ринок збуту енергоносіїв, але навіть непрямий контроль над газотранспортною системою України.

"Це поставить під удар позиції ВАТ "Газпром" в Центральній і Південній Європі, завдавши величезної шкоди нашій економіці", - розповів зміст документа Муратов.

"Поточні події у Києві, - продовжують далі дуже виразні люди, які писали цей документ, - переконливо показують, що перебування Януковича при владі може закінчитися у будь-яку хвилину. У цих умовах, - я пропускаю щось, але увага, - представляється правильним зіграти на відцентрових прагненнях різних регіонів країни <...> з метою в тій чи іншій формі ініціювати приєднання її східних областей до Росії. Домінантними регіонами для докладання зусиль мають стати Крим та Харківська область ", - процитував Муратов.

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Як заявив Муратов, документ містить сценарій розпалювання конфлікту на Сході України.

Крім того, в ньому чітко вказано головні тези, на яких зараз наполягає РФ.

"Перше - вимога федералізації, або навіть конфедералізаціі в якості гарантії для даних регіонів від втручання прозахідних і націоналістичних сил в їхні внутрішні справи", - процитував він документ.

"Потім - незалежний від Києва вступ східних і південно-східних областей на регіональному рівні в Митний союз. І потім - пряма суверенізація з наступним приєднанням до Росії. Росії, як єдиного гаранта сталого економічного розвитку та соціальної стабільності", - зачитав Муратов документ.