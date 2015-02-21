Турчинов: Росія блокує рішення про перекриття українсько-російського кордону

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради нацбезпеки та оборони із посиланням на заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.

За його словами, перекриття кордону - це перше завдання, що має бути вирішене, «в тому числі за участі миротворчих підрозділів». «Без цього агресія буде перманентною», - наголосив Турчинов.

Читайте такожУкраїна представила докази військової агресії Росії - ТурчиновСекретар РНБО підкреслив, що «всі російсько-терористичні угруповання, які перебувають на захопленій території, розуміють, що як тільки буде перекрито кордон, вони не протримаються і кількох тижнів», тому Росія всіляко блокує розгляд та прийняття цього рішення.