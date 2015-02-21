Турчинов: Росія блокує рішення про перекриття українсько-російського кордону
16:00, 21 лютого 2015Політика
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Російська агресія триватиме, доки не буде перекрито українсько-російський кордон, проте РФ блокує розгляд та прийняття цього рішення.
РФ блокує розгляд рішення про перекриття кордону / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради нацбезпеки та оборони із посиланням на заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.
За його словами, перекриття кордону - це перше завдання, що має бути вирішене, «в тому числі за участі миротворчих підрозділів». «Без цього агресія буде перманентною», - наголосив Турчинов.
Читайте такожУкраїна представила докази військової агресії Росії - ТурчиновСекретар РНБО підкреслив, що «всі російсько-терористичні угруповання, які перебувають на захопленій території, розуміють, що як тільки буде перекрито кордон, вони не протримаються і кількох тижнів», тому Росія всіляко блокує розгляд та прийняття цього рішення.
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