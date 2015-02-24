США і Росія обмінялися звинуваченнями через конфлікт в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Рада Безпеки стала інструментом для "штампування" рішень, ухвалених західними країнами, передає радіо "Свобода". Він звинуватив США в "сумнівних методах", маючи на увазі те, що він назвав "неконституційним державним переворотом в Україні рік тому".

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Посол США в ООН Саманта Пауер натомість звинуватила Москву в порушенні статуту ООН, що виражається у підготовці, озброєнні і веденні боїв разом із сепаратистами, які захопили частину території України.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який особисто представив позицію Києва в Раді Безпеки, заявив, що Росія "розв’язала гібридну війну" проти його країни, і додав, що Київ може запросити миротворчу місію ООН, щоб допомогти зберегти перемир’я на сході.