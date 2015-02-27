В Раді пропонують сформувати загальнодержавну систему реабілітації учасників АТО

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту (№2248) є народний депутат Семен Семенченко («Самопоміч»).

Текст законопроекту та супроводжувальні документи до нього на сайті поки що не оприлюднені.

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Водночас як повідомили УНІАН у прес-службі депутат Семенченка, мета запропонованого ним законопроекту – «запровадити правову основу загальнодержавної системи реабілітації учасників бойових дій та антитерористичної операції, закріпити коло осіб, яким надається така реабілітація, визначити повноваження органів державної влади у проведенні реабілітації, встановити рівні та механізм проведення реабілітації».

Законопроектом пропонується закріпити перелік осіб, яким держава гарантує надання реабілітації: учасникам бойових дій і особам, звільненим зі служби в зоні проведення АТО або тим, які були відправлені у довгострокову відпустку (ротацію) за місцем проживання.

Крім того, у документі відзначається, що для оптимізації витрат та залучення додаткової бази щодо проведення реабілітації, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції має право співпрацювати з громадськими об’єднаннями та волонтерськими рухами.

«Досвід всіх без винятку збройних конфліктів показує, що більшість людських втрат відбувається не на полі бою, а внаслідок самогубств, внутрішніх конфліктів. Навіть після повернення додому повоєнна соціальна адаптація військовослужбовця проходить із великими труднощами, а інколи взагалі безуспішно. Прийняття цього законопроекту допоможе мінімізувати рівень самогубств та покращити процес реабілітації завдяки запровадженню системи реабілітації бійців», - аргументує Семенченко.

Як пояснює депутат, в разі підтримки законопроекту парламентом в Україні буде впроваджена наступна система реабілітації для таких бійців: після звільнення із зони АТО чи відправлення у довготривалу відпустку Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції організовуватиме для учасників АТО перед приїздом додому огляд у відповідному центрі реабілітації за місцем його проживання (такі центри можуть бути створені на основі вже існуючих центрів соціально-психологічної реабілітації населення або із залученням їхньої матеріальної бази та спеціалістів). За відмову від проходження огляду в центрі військовослужбовець може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (подібно до статті 17 закону «Про охорону праці») зазначає Семенченко.

За його словами, саме центри реабілітації займатимуться визначенням, який вид та обсяг допомоги має отримати військовослужбовець, оформлюватимуть відповідні документи військово-адміністративного характеру та документи на соціальну та іншу допомогу.

Планується, що центри складатимуться з обов’язкових підрозділів – медичного, психологічного та адміністративного.