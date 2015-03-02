Адвокат: Німецькі лікарі дали Савченко термін до 8 березня - далі смерть чи інвалідність

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Крім того, раніше лікарі у неї діагностували серцево-судинну недостатність. Під час обстеження її незалежними німецькими медиками вони визначили точку неповернення як 6-8 березня. За висновком фахівців, після цих чисел вона не зможе повернутися до нормального повноцінного життя, вона залишиться або інвалідом, або це призведе до летального результату", - сказав Полозов.

За його словами, медики Федеральної служби виконання покарань відмовляються надати адвокатам документацію про стан здоров'я Савченко.

Він додав, що в середу в Басманному суді відбудеться засідання щодо оскарження дій слідства.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття відносно неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.