Незаконні відсторонення як "робота над помилками"?

За кілька кроків до другого туру виборів президента України політична ситуація в Україні загострюється. Спочатку ми спостерігали коливання настроїв всього суспільства щодо дебатів, а тепер нас чекає нова хвиля суперечливих новин. В Одеській області чинний президент Петро Порошенко відсторонив від посади керівника місцевої ОДА Максима Степанова та призначив на його місце першого заступника голови Одеської ОДА Сергія Паращенка. У свою чергу, Максим Степанов повідомив про непокору Порошенку та заявив, що указ президента про відсторонення є незаконним.

Як відомо з інформації, що міститься у відкритих джерелах, 7 квітня 2019 року чинний президент та заступник його адміністрації Віталій Ковальчук провели розмови з кількома головами ОДА, запропонувавши їм написати заяви про відставку за власним бажанням. Як зізнався Степанов, президент дійсно пропонував йому написати заяву про звільнення, але він відмовився. Степанов також зазначив, що указ Порошенка про його звільнення «не має нічого спільного з законодавством і повноваженнями Президента» та додав, що він й досі вважає себе головою Одеської обласної адміністрації.

У свою чергу, Максим Степанов повідомив про непокору Порошенку та заявив, що указ президента про відсторонення є незаконним

Звернувшись до законодавчих повноважень та компетенції президента України, необхідно визнати правоту Степанова – чинним законодавством чітко встановлено, що керівник держави не має права одноособово звільняти голову держадміністрації. Відповідно до статті 118 Конституції України, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Наразі Уряд відповідного подання не здійснював.

Що стосується саме відсторонення, то для правомочності даного рішення з боку Порошенка також немає ніяких передумов: статтею 154 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, вирішуються президентом України на підставі клопотання прокурора. Раніше за такими підставами Порошенко звільняв інших посадових осіб. Один зі свіжих прикладів – вже екс-голова Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області Михайло Русанюк. Відповідний указ був опублікований 29 січня 2019 року.

Звернувшись до законодавчих повноважень та компетенції президента України, необхідно визнати правоту Степанова – чинним законодавством чітко встановлено, що керівник держави не має права одноособово звільняти голову держадміністрації

Проте, інформації щодо подібних клопотань з приводу Степанова наразі не міститься у відкритих джерелах. А у самому указі президента про відсторонення голови Одеської ОДА навіть немає посилання на жодну правову норму. Отже, рішення президента не містить законних підстав з точки зору трудового, кримінального чи антикорупційного законодавства.

Нагадаю, що у 2018 році голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко звертався до президента з проханням розглянути можливість тимчасового відсторонення його від посади, враховуючи тодішній суспільний резонанс, викликаний самогубством в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Волошина.

Проте, у відповідь він отримав лист від адміністрації президента, у якому було зазначено, що питання відсторонення з посади голів місцевих державних адміністрацій від займаної посади законодавством не врегульовано. Звільнення від виконання трудових обов'язків Савченка було реалізовано лише у зв'язку з суспільним резонансом шляхом погодження йому відпустки. Наведений факт також доводить відсутність реальних правових підстав для здійснення президентом одноособових відсторонень.

Цікавим є й те, що ще в лютому 2019 року Петро Порошенко здійснював візит до Одещини та урочисто перерізав стрічку на відремонтованій трасі Одеса-Рені. Тоді він акцентував увагу на позитивних змінах та успіхах Одеської команди, а зараз, без будь-яких обґрунтувань та коментарів, відсторонює губернатора з посади. Що ж змінило думку Президента?

Основними причинами такого рішення називають невдоволеність Порошенка результатами виборів у деяких областях, зокрема у Одеській. За підрахунками ЦВК, окремо в Одеській області Порошенко набрав лише 9% голосів, тоді як його супротивник Зеленський понад 41%.

Основними причинами такого рішення називають невдоволеність Порошенка результатами виборів у деяких областях, зокрема у Одеській

Офіційно про звільнення Степанова може стати відомо вже 10 квітня, після засідання Кабінету міністрів, який має формально затвердити рішення президента. Скоріше за все - це не останній голова області, який втратить посаду у зв’язку з незадовільними результатами першого туру виборів для команди Порошенка.

Але найцікавіше дізнатись, що ж все-таки слугує мотивом для подібних неконституційних указів – намагання вирівняти ситуацію перед другим туром президентських виборів чи проста помста підлеглим за невиправдані сподівання та втрачені можливості? Назвати такі рішення президента «роботою над помилками», очевидно, буде фарсом.

Іван Герасименко, адвокат, керівник компанії Investment Service Ukraine Kiev