Ган уникнув прямої відповіді на питання про лібералізацію візового режиму з Україною

Про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН. "Коли мова йде про лібералізацію візового режиму, ми застосовуємо певні методології, щоб оцінити ситуацію в різних країнах. Станом на сьогоднішній день проводиться оцінка другої стадії в Грузії, і ми побачимо, якими будуть висновки, чи можемо ми надати позитивну доповідь як Європейська Комісія, але це тільки точка зору Єврокомісії. Після цього ми повинні просити точку зору і рішення Європейської Ради. Це ж відноситься і до України", - сказав Йоханнес Ган.

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні також зазначила, що буде дана технічна оцінка, але Європейська Комісія і Єврорада повинні прийняти політичне рішення. "Ми почнемо обговорення перспективи саміту в Ризі вже сьогодні з групою європейських комісарів, в повноваження яких входять зовнішньополітичні питання, і в п'ятницю і суботу в Ризі на неформальному засіданні міністрів закордонних справ", - сказала вона.

Високий представник сказала, що саміт Східного партнерства, який пройде в Ризі в травні, "повинен бути добре підготовлений, тому що він пройде в складний і важливий час нашої історії".