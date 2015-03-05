Помічниця Нємцова оприлюднила в ЗМІ його записку про десантників РФ на Донбасі
Помічниця Бориса Нємцова Ольга Шоріна показала агентству Reuters записку, яку політик передав їй напередодні вбивства.
Про це повідомляє «Медуза».
За словами Шоріної, вони обговорювали підготовку доповіді про участь російської армії в конфлікті на сході України. Побоюючись, що його прослуховують, Нємцов написав на аркуші паперу: «Зі мною зв'язалися десантники з Іваново. 17 убитих. Десантникам не платять їхні гроші, але зараз вони бояться говорити».
«Він підтримував зв'язок з десантниками. Як він це робив, я не знаю», - сказала Шоріна.
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Reuters зазначає, що не має незалежного підтвердження автентичності написаної від руки записки.
Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого. Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.