Помічниця Нємцова оприлюднила в ЗМІ його записку про десантників РФ на Донбасі

Про це повідомляє «Медуза».

За словами Шоріної, вони обговорювали підготовку доповіді про участь російської армії в конфлікті на сході України. Побоюючись, що його прослуховують, Нємцов написав на аркуші паперу: «Зі мною зв'язалися десантники з Іваново. 17 убитих. Десантникам не платять їхні гроші, але зараз вони бояться говорити».

«Він підтримував зв'язок з десантниками. Як він це робив, я не знаю», - сказала Шоріна.

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Reuters зазначає, що не має незалежного підтвердження автентичності написаної від руки записки.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого. Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.