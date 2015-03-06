У Берліні сьогодні відбудеться зустріч у "нормандському форматі"

Заступники глав зовнішньополітичних відомств України, Франції, Німеччини та Росії обговорять, як виконуються Мінські домовленості.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Эхо Москвы.

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Як уточнив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, проведення зустрічі на рівні глав МЗС буде залежати від берлінських консультацій.

Раніше на цьому тижні президенти Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Володимир Путін і канцлер Ангела Меркель провели телефонні переговори, в ході яких лідери Німеччини, Франції та України закликали російського лідера звільнити льотчицю Надію Савченко.