У Берліні сьогодні відбудеться зустріч у "нормандському форматі"
Як уточнив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, проведення зустрічі на рівні глав МЗС буде залежати від берлінських консультацій.
Заступники глав зовнішньополітичних відомств України, Франції, Німеччини та Росії обговорять, як виконуються Мінські домовленості.
Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Эхо Москвы.
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Як уточнив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, проведення зустрічі на рівні глав МЗС буде залежати від берлінських консультацій.
Раніше на цьому тижні президенти Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Володимир Путін і канцлер Ангела Меркель провели телефонні переговори, в ході яких лідери Німеччини, Франції та України закликали російського лідера звільнити льотчицю Надію Савченко.