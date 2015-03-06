У МЗС Британії заявили, що не виключають можливості поставок Україні зброї

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві заявив глава МЗС Великої Британії Філіп Хеммонд.

“На даному етапі ми не передбачаємо поставок летальної зброї, але це щось, що може переглядатися в залежності від розвитку ситуації”, - сказав він.

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Він назвав ситуацію в Україні динамічною та підкреслив, що уряд Великої Британії “нічого не виключає у майбутньому”.

Він також зазначив, що Велика Британія разом з Польщею вже зараз надають “суттєву підтримку” українським збройним силам, серед яких він згадав проведення навчань та постачання обладнання.