Уряд схвалив плани імплементації 35 актів законодавства ЄС

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, йдеться про плани із впровадження у правове поле України положень 35 актів законодавства ЄС у сферах, визначених Угодою про асоціацію:

- технічні бар’єри в торгівлі (4 акти законодавства ЄС) – 1 план;

- державні закупівлі (1 акт законодавства ЄС) – 1 план;

- інтелектуальна власність (19 актів законодавства ЄС) – 1 план;

- навколишнє середовище (2 акти законодавства ЄС) – 2 плани;

- законодавство про заснування й діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (1 акт законодавства ЄС) – 1 план;

- захист прав споживачів (8 актів законодавства ЄС) – 1 план.

Читайте такожЄС зняв санкції з 4 соратників Януковича, для 18 - продовжив

"Прийняття цього розпорядження сприятиме вдосконаленню законодавства, яким регулюється створення та діяльність товариств із обмеженою відповідальністю й акціонерних товариств, засновником яких є одна особа, а також прозорому інформуванню учасників процедур державних закупівель. Окрім цього, буде забезпечено гармонізацію системи захисту прав споживачів, інтелектуальної власності й державного ринкового нагляду України з аналогічними системами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Виконання зазначених планів імплементації здійснюватиметься Мінекономрозвитку разом з іншими державними органами відповідно до компетенції.