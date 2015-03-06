У ГПУ заперечують зняття санкцій ЄС з Портнова, сина Азарова і Ко

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, рішенням Ради ЄС № 2014/119 / CFSP від 5 березня 2014 року (із змінами і доповненнями від 14 квітня 2014 року) застосовані обмежувальні економічні заходи до 22 колишніх вищих посадових осіб України та особам з їх близького оточення строком на 1 рік, тобто - до 6 березня 2015 року.

«Незважаючи на численні повідомлення в ЗМІ, ні одна з таких осіб не була виключена з санкційного списку ЄС протягом терміну дії цього рішення. Більш того, Європейським союзом у січні поточного року розширено критерії для застосування санкцій», - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, згідно з повідомленням ГПУ, «крім осіб, які могли бути причетні до присвоєння державного майна, обмежувальні заходи тепер застосовуються і до посадових осіб, щодо яких здійснюється розслідування в зв'язку зі зловживанням службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи для третіх осіб, у результаті чого завдано збитків державі».

Відзначається, що Генпрокуратура України «здійснюватиме всебічне та неупереджене розслідування кримінальних проваджень стосовно екс-чиновників та осіб з їх оточення, незалежно від прийнятих європейською стороною рішень про застосування персональних санкцій».

За даними Генпрокуратури, у зв'язку з закінченням терміну дії зазначеного рішення 05.03.2015 Радою ЄС прийнято нове рішення про застосування обмежувальних заходів до вказаної категорії осіб, а саме щодо Януковича В.Ф., Захарченка В.Ю., Пшонки В.П., Лукаш О.Л., Клюєва А.П., Ратушняка В.І., Януковича О.В., Януковича В.В., Пшонки А.В., Клюєва С.П., Азарова М.Я., Курченка С.В., Табачника Д.В., Богатирьової Р.В., Арбузова С.Г., Іванющенка Ю.В., Клименка О.В. та Ставицького Е.А. Рішення сьогодні опубліковано у Офіційному віснику ЄС та вступить у силу з 7 березня 2015 р.

У свою чергу Генпрокуратура України «здійснюватиме всебічне і неупереджене розслідування кримінальних проваджень щодо екс-високопосадовців та осіб з їхнього оточення, незалежно від прийнятих європейською стороною рішень щодо застосування персональних санкцій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у списку про продовження санкцій ЄС відсутні імена колишніх радників Януковича Андрія Портнова та Ігоря Калініна, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.