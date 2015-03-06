Помічник Генсека ООН: Савченко має бути негайно звільнена

Як повідомив постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв, про це заявив помічник з прав людини Генерального секретаря організації Іван Шимонович на засіданні Ради Безпеки ООН.

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