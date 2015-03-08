Російські захисники православ'я на Луганщині розбомбили вже вісім храмів - Москаль
За період ведення бойових дій внаслідок обстрілів бойовиками населених пунктів на контрольованій Україні території Луганщини було пошкоджено вісім церковних храмів.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.
"Усі вони належать до Української православної церкви. У більшості церков вибиті вікна, посічений осколками фасад, пошкоджена покрівля. А деякі зазнали сильних руйнувань внаслідок прямих влучень артилерійських та реактивних снарядів", - розповів Москаль.
Перелік пошкоджених церков
Свято-Іллінський храм у Лисичанську – пошкоджена покрівля, виникла тріщина в стіні;
Читайте такожНа Луганщині у розбомбленому храмі вціліла старовинна ікона XVIII cт.Храм на честь трьох святителів у Попасній – численні осколкові пошкодження стін та куполу, пробита покрівля в церковному будинку;
Свято-Миколаївський храм у Попасній – вибуховими хвилями вибиті вікна;
Свято-Миколаївський храм у селищі Голубовське Попаснянського району – численні осколкові пошкодження стін;
Свято-Троїцький храм у Троїцькому Попаснянського району – внаслідок прямих влучень реактивних снарядів пробито стелю, зруйновано вівтар, знищені ікони;
Свято-Миколаївський храм та каплиця на честь преподобного Серафима Саровського в Новотошківці Попаснянського району – численні осколкові пошкодження стін храму та каплиці;
Каплиця на честь Святого Пантелеймона в Тошківці Попаснянського району – численні осколкові пошкодження стін;
Свято-Покровський храм у Трьохізбенці – вибиті вікна, внаслідок прямих влучень реактивних снарядів пошкоджені стіни.
"Розбиті церкви зі знищеними вівтарями й іконами - наочне підтвердження того, за який “православный мир” воюють росіяни та їхні найманці на Донбасі", - заявив Москаль.