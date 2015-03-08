Російські захисники православ'я на Луганщині розбомбили вже вісім храмів - Москаль

Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Усі вони належать до Української православної церкви. У більшості церков вибиті вікна, посічений осколками фасад, пошкоджена покрівля. А деякі зазнали сильних руйнувань внаслідок прямих влучень артилерійських та реактивних снарядів", - розповів Москаль.

Перелік пошкоджених церков

Свято-Іллінський храм у Лисичанську – пошкоджена покрівля, виникла тріщина в стіні;

Читайте такожНа Луганщині у розбомбленому храмі вціліла старовинна ікона XVIII cт.Храм на честь трьох святителів у Попасній – численні осколкові пошкодження стін та куполу, пробита покрівля в церковному будинку;

Свято-Миколаївський храм у Попасній – вибуховими хвилями вибиті вікна;

Свято-Миколаївський храм у селищі Голубовське Попаснянського району – численні осколкові пошкодження стін;

Свято-Троїцький храм у Троїцькому Попаснянського району – внаслідок прямих влучень реактивних снарядів пробито стелю, зруйновано вівтар, знищені ікони;

Свято-Миколаївський храм та каплиця на честь преподобного Серафима Саровського в Новотошківці Попаснянського району – численні осколкові пошкодження стін храму та каплиці;

Каплиця на честь Святого Пантелеймона в Тошківці Попаснянського району – численні осколкові пошкодження стін;

Свято-Покровський храм у Трьохізбенці – вибиті вікна, внаслідок прямих влучень реактивних снарядів пошкоджені стіни.

"Розбиті церкви зі знищеними вівтарями й іконами - наочне підтвердження того, за який “православный мир” воюють росіяни та їхні найманці на Донбасі", - заявив Москаль.