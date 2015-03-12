Міністр юстиції відзвітував про звільнення понад 400 чиновників найвищого рангу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час публічного звіту "100 днів діяльності уряду: шлях до стабілізації".

"Було звільнено понад 400 чиновників найвищого гатунку, найвищих посад, згідно з цим законом. На сьогодні триває перевірка 24 тисяч чиновників. Проводиться перевірка на їхній майновий стан та стиль життя", - сказав Петренко.

Читайте такожЛюстраційний комітет подав позов до суду, щоб звільнити двох заступників АваковаРаніше УНІАН повідомляв, що Петренко виключає призупинення процесу люстрації.

Довідка УНІАН. Закон «Про очищення влади» був ухвалений парламентом 16 вересня і набув чинності 16 жовтня 2014 р. Він визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і грунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості і публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.

Закон визначає очищення влади (люстрацію) - як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року найвищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних посадовців, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років.