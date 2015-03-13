В ЄС отримали листа Клімкіна із запитом про введення в Україну миротворців

Відповідний лист датований 20 лютого, повідомило власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі джерело в дипломатичних колах.

"Так, цей лист був переданий на ім'я верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні", - зазначив співрозмовник агентства.

"Дозвольте мені запропонувати Раді ЄС у закордонних справах детально розглянути можливість почати операцію ЄС в Україні як складову загальної політики безпеки та оборони ЄС", - сказано в листі.

Читайте такожВ ЄС заявили, що Київ не відправляв офіційний запит про направлення поліцейської місії

У документі також наголошується, що ця операція зможе ефективно запобігти подальшій ескалації, допоможе виконати Мінські домовленості і значно посилить діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

24 лютого Клімкін закликав Раду безпеки ООН схвалити прохання України про розгортання миротворчої місії на Донбасі. "Ми розраховуємо, що країни - члени Організації Об'єднаних Націй і, насамперед, Радбез ООН, підтримають це прохання про допомогу", - сказав Клімкін під час виступу на відкритих дебатах Радбезу.

Сьогодні, 13 березня, спікер МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що Клімкін у лютому надіслав попередні запити в ООН і Європейський Союз щодо направлення миротворців на Донбас.