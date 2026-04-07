Названо найпопулярніші смартфони прямо зараз: 'бюджетник' вирвався в лідери

Популярний ресурс GSMArena опублікував список із десяти смартфонів, які у цей момент користуються найбільшим інтересом серед читачів. Лідером несподівано став не флагман, а модель середнього класу.

Перше місце посів Samsung Galaxy A57 5G, який вийшов наприкінці березня 2026 року і швидко привернув увагу користувачів завдяки збалансованим характеристикам і ціні.

На другому місці опинився Poco X8 Pro Max, який у тестах автономності GSMArena вирвався в число лідерів, пропрацювавши понад 25 годин від однієї зарядки. У загальному рейтингу за автономністю новинка поступається лише Realme P4 Power з батареєю 10 001 мАг. Третє місце посів флагманський Galaxy S26 Ultra.

Єдиним смартфоном Apple у топ-10 став iPhone 17 Pro Max. Також там відзначився Vivo X300 Ultra, який першим в галузі отримав одразу дві 200-Мп камери. А ось складаних пристроїв у рейтингу немає взагалі – незважаючи на зростання ринку та активне просування.

Топ-10 найпопулярніших смартфонів 2026 року:

Нагадаємо, у березні 2026 року Apple представила найдешевший iPhone 17e за 599 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старою "чубчиною".

