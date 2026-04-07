В океані побачили дивовижну істоту, яка відрощує втрачені щупальця (відео)

Українські полярники показали відео, на яке зафіксували дивовижну істоту - офіуру або змієхвістку, що вміє відрощувати частини тіла, які втратила. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, офіура мешкає в Антарктиці на великій глибині в океані.

"Вона має багато променів, що нагадують хробаків, які звиваються. Живе на дні океану і є родичкою морської зірки. Але, якщо в зірки промені - товсті та малорухливі, то в офіури вони дуже активні. Працюючи ними, тварина не лише рухається, а й добуває їжу. Зазвичай це детрит - осілі частинки рослинних і тваринних організмів, або планктон", - розповіли дослідники.

За їхніми словами, офіури мають високу здатність до регенерації втрачених частин тіла: швидко відновлюють промені та фрагменти диску. Водночас деякі види здатні світитися жовтувато-зеленим.

Закислення океану, спричинене підвищенням температури, негативно впливає на офіур, адже їхні скелети з магнієвого кальциту слабшають, наголошують науковці. Також дослідження показують, що в разі прогнозованого рівня pH води 2300 року (7,3) регенерація променів офіур може знизитися приблизно на 30%. Крім того, у цих дивовижних істот може розвинутися атрофія м’язів.

"Тож нині наші вчені зі співробітниками Польської академії наук вивчають, чи спостерігаються зміни в скелетних елементах - кістках, мушлях, панцирах - морських тварин, що живуть у Південному океані. Завдяки цим дослідженням науковці зможуть оцінити чутливість/стійкість водних безхребетних до зміни хімічного складу океану та виявити групи, яким передусім загрожують наслідки кліматичних змін в Антарктиці", - підкреслюють у центрі.

"Пригоди" українських полярників

Нагадаємо, в Антарктиці гігантський кит влаштував українським полярникам "прощальне шоу" - горбань зробив понад півсотні стрибків поспіль. "Виставу" горбатий кит влаштував учасникам 30-ї експедиції, що завершувала роботу на станції "Академік Вернадський".

Полярники двома човнами вирушили на південь від острова Галіндез, де розташована українська станція. Один екіпаж працював між групою островів Берселот та островом Дарбу. Саме там вдалося зустріти групу горбатих китів і взяти біопсію. Повертаючись назад, полярники побачили ще двох горбанів - біологи готувалися до досліджень, однак раптом один із велетнів почав стрибати.

