'Війна триватиме ще три роки': Разумков пояснив свою заяву у Верховній Раді

Сьогодні влада просуває ідею, що війна при тому розкладі сил, який є, буде тривати ще два-три роки, каже нардеп.

Під час засідання Верховної Ради 7 квітня нардеп Дмитро Разумков заявив, що війна може тривати ще три роки. Український політик розповів УНІАН, що мав на увазі, на чому ґрунтується така оцінка та чи здатна Україна, на його думку, продовжувати війну протягом ще кількох років.

"Сьогодні влада через підконтрольних блогерів, засоби масової інформації, за великим рахунком це не є великою таємницею, навіть у стінах парламенту, просуває ідею про те, що війна при тому розкладі сил, який є сьогодні, буде тривати ще два-три роки. По-різному це оцінюють, хтось це прив'язує до терміну Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.) - що, можливо, щось зміниться після зміни керівника Сполучених Штатів Америки. Я не до кінця розумію, як саме", - пояснив він.

Політик припустив: якщо завтра у США буде інший президент, це не означає, що він відправить в Україну свою армію для допомоги на фронті. За його словами, усі інші варіанти, навіть надання озброєння, не будуть означати завершення війни. Утім, зазначив, "це, можливо, буде означати посилення нашої позиції, перемовної позиції".

"Друга історія - про два роки, тому що за різними прорахунками Росія ще має запасів на два роки війни, але насправді від "говорючих голів Банкової" я пам'ятаю історії про "два-три тижні - і в них закінчаться ракети й ми почнемо відвойовувати"", - сказав Разумков.

Він нагадав, що радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповідав, що "він у 23-му році буде пити каву в Ялті":

"Не бачив я щось його селфі з Ялти, можливо, просто пропустив".

Відповідаючи на запитання, що може відтягнути термін війни на термін 2 роки, Разумков сказав, що "у парламенті багато хто готується до такого сценарію".

"Але я думаю, що ці колеги мало виходили на вулицю, спілкувалися з людьми й не до кінця розуміють, в яких умовах сьогодні живе країна і що далеко не всі готові терпіти війну в тому форматі, як є сьогодні, протягом двох-трьох років", - зауважив депутат.

За його словами, "у нас про кордони 91-го року люблять розповідати ті, кому точно не загрожує потрапляння на фронт, які мають або відстрочку, або інші якісь можливості не долучитися до лав Збройних сил України".

"Тому з такою позицією дуже легко розповідати, як той самий Мережко (нардеп Олександр Мережко, - ред.) розповідає, що ми можемо воювати 10 років. Хай піде, хай повоює 10 років. А з іншого боку, якщо у владі хтось втомився, то хай складають мандати і теж долучаються до лав Збройних сил України. Там і "зорі" їм підправлять, і в спинах боліти не буде, і все буде в них добре", - додав Разумков.

Закінчення війни в Україні: що каже Мережко

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, коментуючи заяву Разумкова про ще 2-3 роки війни, розповів УНІАН, від чого залежать терміни закінчення бойових дій в Україні.

За його словами, подібних розрахунків не може бути. Мовляв, усе залежить від однієї особи і він однієї країни - від кремлівського диктатора Володимира Путіна і Росії.

