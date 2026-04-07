Війна з Іраном ставить під загрозу глобальне лідерство США, - міністр оборони Італії

За словами політика, конфлікт на Близькому Сході може прийняти ще гірший оборот.

Війна з Іраном поставила під загрозу глобальне лідерство США. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто, висловивши занепокоєння щодо "божевілля" ядерної ескалації, передає Reuters.

Відомо, що як й інші союзники по НАТО, Італія минулого тижня відмовила американським військовим літакам у дозволі на посадку на авіабазі Сігонелла на Сицилії під час польоту до Близького Сходу.

"Ця війна також ставить під загрозу глобальне лідерство Сполучених Штатів", - наголосив Кросетто в інтерв’ю італійській щоденній газеті "Corriere della Sera".

За його словами, конфлікт може прийняти ще гірший оборот. Також він нагадав про ядерні бомбардування Японії США у 1945 році під час Другої світової війни.

"Тільки уявіть: саме такі люди, як ми, вирішили, що навіть Хіросіма та Нагасакі є прийнятними засобами для припинення конфлікту. На жаль, ми все ще володіємо ядерною зброєю, а ті, хто її не має, прагнуть її здобути. Ми нічого не навчилися. Ризик - це божевілля, і те, що ми переживаємо, - це конфлікт, у якому кожна дія викликає реакцію на вищому рівні", - сказав італійський міністр оборони.

Кросетто додав, що Трампу потрібні сміливіші радники.

"Однією з проблем цього президентства є те, що ніхто не наважується суперечити босові", - пояснив він.

Раніше президент США заявив, що сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Він нагадав, що термін його ультиматуму Ірану добігає кінця.

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне, хто знає?" - написав Трамп.

Водночас видання The New York Times зазначило, що Трамп відкинув мирний план щодо Ірану та пригрозив відправити країну в "кам'яний вік".

"У нас є план, з огляду на міць нашої армії, згідно з яким до півночі завтрашнього дня всі мости в Ірані будуть зруйновані, всі електростанції в Ірані будуть виведені з ладу, будуть горіти, вибухати і ніколи більше не будуть використовуватися. Я маю на увазі повне руйнування до півночі", - пригрозив він.

