Катерина Черновол

Зокрема, ворог просунувся в районі Котлиного.

Російські загарбники змогли просунулися в Донецькій області.

Ворог мав успіхи в районі двох населених пунктів у Покровській міській громаді. Про це йдеться у повідомленні проєкту DeepState в Telegram.

"Ворог просунувся у Гришиному та поблизу Котлиного", – повідомляють аналітики.

Село Гришине знаходиться на північний захід від міста Покровськ у Донецькій області. Населений пункт на мапі DeepState відображений як переважно окупований російськими загарбниками. Решта села є районом проникнення окупантів.

Водночас селище Котлине розташоване на південний захід від Покровська. Частина Котлиного окупована, а інша значиться як район проникнення росіян.

Війна в Україні: тиск окупантів на Гришине і Котлине

Як повідомляв УНІАН, станом на середину березня російські окупанти робили спроби встановити повний контроль над селом Гришине. Утім, українські захисники не давали окупантам досягнути такої мети.

Також у березні росіяни відновили мотоштурми Гришиного.

Станом на кінець березня російські загарбники продовжували здійснювати активний тиск на Гришине і поступово затягували в цей населений пункт свою піхоту. Противник зосереджений на тому, щоб взяти під контроль Покровсько-Мирноградську агломерацію, захопивши вже самі міста.

Щодо селища Котлине, то воно вже перебувало під російською окупацією, але Сили оборони України звільнили населений пункт у лютому 2025 року.

Як вважає Владислав Селезньов, військовий експерт, ексречник Генерального штабу Збройних сил України, Україні не варто зважати на те, що Росія поставила собі за мету протягом двох місяців захопити всю Донецьку область. Чергові російські зави про терміни є брехнею.

