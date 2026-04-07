Провал будівництва фрегата Германії стає загрозою для Балтійського моря, – FT

Бюрократія та помилки будівельників можуть залишити країну без захисту, а бюджет – без 2 мільярдів.

Німеччина опинилася за крок від військової катастрофи через зрив будівництва гігантського фрегата F126, який мав стати найбільшим кораблем країни з часів Другої світової, повідомляє The Financial Times.

Відомо, що проєкт, який реалізує нідерландська компанія Damen, загруз у судах, помилках та паперовій тяганині.

Зараз, за даними ЗМІ, німецькі чиновники готуються відсторонити нідерландців від роботи. Перед ними стоїть важкий вибір: або віддати добудову німецьким заводам, або просто "викинути у смітник" 2 мільярди євро, які вже витратили, і закрити проєкт. Ситуація настільки погана, що експерти відверто кажуть про радість для ворога.

Відео дня

Як зазначив керівник Центру морської стратегії та безпеки Кільського університету Йоганес Петерс:

"Для Росії це ніби день народження і Різдво одночасно. Нам потрібні ці кораблі. Але будь-яке рішення, яке ми оберемо, спричинить значну затримку".

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у всьому звинувачує будівельників. Мовляв, компанія вирішила використати нову комп’ютерну програму, але не впоралася з нею. Через це дизайнери наплутали з кабелями, а на заводи привезли сталеві деталі неправильної форми.

Проте, як стверджують представники галузі, проблема не лише в будівельниках. Вони впевнені, що компанію роблять "козлом відбувайлом", щоб прикрити безлад у самій Німеччині.

За їхніми словами, німецька закупівельна агенція, де працює аж 13 тисяч людей, просто завалила проєкт вимогами. Наприклад, чиновники категорично відмовлялися приймати креслення англійською мовою і вимагали лише стоси паперових документів замість електронних.

Один з інженерів, залучений до проєкту, розповів про абсурдність німецьких правил. На його думку, тисячі сторінок інструкцій були схожі на маразм, бо там вказували навіть:"яку дверну ручку або який вимикач світла використовувати і як вони мають бути розміщені".

Джерело, обізнане з ходом робіт, додає, що через повільність бюрократів готові деталі іржавіли на складах. Одна партія редукторів чекала на підпис чиновника цілий рік, поки не почала псуватися.

На думку експертів, цей провал є тривожним сигналом для всього НАТО, адже навіть такі близькі союзники, як Німеччина та Нідерланди, не змогли разом збудувати корабель.

Наразі нідерландська компанія готується передати справу німецьким гігантам Lürssen та Rheinmetall. Але, як зазначається, уряд Німеччини все ще роздумує, чи не буде дешевше просто визнати поразку і припинити будівництво взагалі.

Флот РФ

Раніше УНІАН писав, що Росія може списати свій єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і відправити його на металолом. Корабель перебуває на ремонті ще з 2017 року, однак через постійні аварії, пожежі та зростання вартості роботи фактично зайшли в глухий кут.

У російській суднобудівній корпорації вже розглядають варіант повного демонтажу або продажу судна, адже його відновлення вважають надто дорогим і недоцільним. Якщо рішення ухвалять, РФ фактично залишиться без авіаносного флоту на роки, оскільки ресурсів для створення нового корабля такого класу наразі немає.

