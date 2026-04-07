Росія заявляє про величезний попит на нафту на тлі енергетичної кризи, - Reuters

Росія є другим за величиною експортером нафти у світі після Саудівської Аравії.

На тлі світової енергетичної кризи, що виникла через війну на Близькому Сході, Кремль заявив про велику кількість запитів на російські енергоносії. Стверджується, що вони надходять з різних куточків світу.

Агентство Reuters нагадує, що криза спалахнула в той момент, коли Європа була на шляху до відмови від російських ресурсів, а сама Росія, схоже, була готова скоротити видобуток нафти на тлі українських атак. Але ситуація змінилася.

"Тепер, коли світ впевнено ступив на шлях досить серйозної економічної та енергетичної кризи, яка зростає з кожним днем, ринок та ринкові умови у сфері енергетики та енергетичних ресурсів повністю змінилися. Ми отримуємо величезну кількість запитів щодо закупівлі наших енергоресурсів з альтернативних джерел. Ми ведемо переговори, і робимо це так, щоб ця ситуація максимально відповідала нашим інтересам", – сказав журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

У матеріалі зазначається, що Росія є другим за величиною експортером нафти у світі після Саудівської Аравії. На день там видобувають близько 10 млн барелів сирої нафти, і приблизно половина сировини йде на експорт. Крім того, РФ володіє найбільшими запасами природного газу у світі.

Однак на тлі українських ударів по портах, трубопроводах та нафтопереробних заводів країни-агресорки, Росії, можливо, доведеться скоротити видобуток. Атаки зменшили експортні можливості Москви на 1 млн барелів на день, а це пʼята частина від загальної потужності.

Куди Росія постачає свою нафту

Бажання придбати російську продукцію продемонстрували В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка. Минулого місяця російська нафта Urals торгувалася з премією від 5,00 до 8,00 доларів за барель до ціни нафти марки "Брент". Зазвичай російська сировина торгується з дисконтом.

Окрім нафти, Росія також постачає на схід скраплений природний газ. Компанія "Ямал СПГ" відправила до Китаю першу партію газу з листопада минулого року.

Енергетична криза у світі

Війна на Близькому Сході розігнала ціни на нафту до найвищого рівня за останні понад 13 років. До прикладу, вартість російської нафти марки Urals з відвантаженням у порту Приморськ на Балтиці сягнула 116,05 долара за барель. А ціна російської нафти марки Urals з постачанням до Індії вже на 6,1 долара вища за вартість нафти марки Brent.

Євросоюз уже готує заходи на випадок серйознішої енергетичної кризи. Зокрема, йдеться про ініціативи з регулювання температури в приміщеннях, заохочення дистанційної роботи або навіть введення нормування палива та обмеження польотів.

