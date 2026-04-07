Орбан перед виборами купить сотні тисяч тонн нафти у США в обмін на підтримку, - Bloomberg

Попри угоду зі США, Угорщина збільшила закупівлю російської нафти.

Угорщина підпише угоду про закупівлю американської нафти у вівторок, 7 квітня, під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта. Це відбудеться буквально за кілька днів до парламентських виборів у країні.

Видання Bloomberg пише, що угорська компанія MOL погодиться придбати 500 000 тонн нафти за приблизно 500 мільйонів доларів. Про угоду планується оголосити під час прес-конференції віцепрезидента США разом із прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Це вже не перший випадок закупівлі американських енергоносіїв Угорщиною. Під час зустрічі в Білому домі в листопаді 2025 року Орбан погодився придбати 400 мільйонів кубічних метрів скрапленого природного газу протягом п’яти років, а також уклав контракт на суму 114 мільйонів доларів із компанією Westinghouse Electric Co. на закупівлю ядерного палива для угорської атомної електростанції. Крім того, Угорщина та США підписали меморандум про придбання Будапештом до 10 малих модульних реакторів в рамках угоди, вартість якої може становити до 20 мільярдів доларів.

Журналісти вважають, що Орбан у такий спосіб прагнув налагодити зв’язки з адміністрацією Трампа. Останній неодноразово заявляв про підтримку багаторічного угорського прем’єра.

При цьому видання дає зрозуміти, що майбутня угода про закупівлю американської нафти не означає переорієнтацію Будапешта на ці енергоносії, з огляду на те, що MOL збільшила обсяги закупівлі російської нафти після отримання відповідних дозволів як від США, так і від Європейського Союзу.

Відмова ЄС від російської нафти та газу - останні новини

26 січня Європейська Рада дала "зелене світло" поступовій остаточній забороні імпорту "блакитного палива" з Росії. Передбачається, що останній кубометр скрапленого газу зайде у порти ЄС на початку 2027 року. Імпорт трубопровідного газу з РФ до ЄС повністю заборонять з осені 2027-го.

21 березня стало відомо, що Євросоюз може відкласти відмову від російської нафти та газу через суттєве обмеження судноплавства Ормузькою протокою після початку війни на Близькому Сході.

Угорщина була і залишається одним з послідовних противників відмови ЄС від російських енергоносіїв. Більше того, на тлі зростання світових цін на енергоносії, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав негайно скасувати санкції ЄС проти російських нафти та газу.

Втім країна отримуватиме газ не лише з РФ. 2 жовтня 2025 року Угорщина підписала найбільшу своїй в історії угоду про закупівлю скрапленого газу не з Російської Федерації. Наприкінці того ж року офіційний Будапешт погодився купити 400 мільйонів кубометрів скрапленого газу у США.

Вас також можуть зацікавити новини: