Українці платитимуть військовий збір ще 3 роки після війни: Рада прийняла закон

Це необхідно для фінансування післявоєнного відновлення.

Верховна Рада прийняла закон про продовження сплати військового збору на три роки після завершення воєнного стану в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроєкт (№15110) за основу і в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Відповідно до тексту пояснювальної записки, мета закону - створення умов для належного забезпечення функціонування економіки та забезпечення достатніми ресурсами у сфері оборони та потреб України повоєнної відбудови після скасування воєнного стану.

Відео дня

Передбачається, що військовий збір стягуватиметься ще вподовж трьох років після завершення війни.

Ставки залишаються такими:

для фізичних осіб – 5% доходу;

для ФОПів на єдиному податку 1, 2 і 4 груп – 10% від мінімальної зарплати щомісяця (у 2026 році це 865 грн);

для платників єдиного податку 3 групи (і ФОПів, і юросіб, крім е-резидентів) – 1% від доходу.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що законопроєкт є одним із зобов’язань перед МВФ, і є сподівання, що його ухвалення дозволить успішно провести переговори з фондом.

Законодавчі новації – останні новини

26 лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. За її умовами, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ.

Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

30 березня Кабінет міністрів схвалив пакет із трьох законопроєктів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок та продовження сплати військового збору на 3 роки після скасування воєнного стану.

