Помер ексміністр фінансів Ігор Мітюков

На 74-му році життя помер колишній віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів, український політичний і державний діяч Ігор Мітюков.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України. Зазначається, що політик помер 7 квітня 2026 року.

"Мітюков був патріотом і присвятив служінню Україні більшу половину свого життя. Після успішної роботи у фінансовому секторі був призначений заступником голови Національного банку, працював Віцепрем’єр-міністром з питань фінансової та банківської діяльності, Міністром фінансів України у складі чотирьох урядів поспіль", – йдеться у повідомленні.

Також він перебував на дипломатичній службі як Спеціальний представник Уряду України при ЄС, був Послом України у Великій Британії, представляв державу у Міжнародній морській організації.

Мітюков активно займався аналітичними дослідженнями, заснував та очолював Інститут фінансової політики. Входив до складу наглядових рад декількох великих державних установ, банків та компаній. За свою діяльність відзначений низкою державних нагород України.

"Він став одним із архітекторів фінансової системи нашої держави, присвятивши роки її розбудові та стабілізації у складний період становлення. Професіоналізм, стратегічне бачення та державницька відповідальність Ігоря Олександровича стали прикладом для багатьох поколінь фінансистів. Закладені ним підходи досі актуальні та забезпечують стійкість країни в умовах збройної російської агресії", – наголошується у повідомленні.

Прощання з Ігорем Мітюковим відбудеться 10 квітня у приміщенні Національної філармонії України. Воно триватиме з 10:00 до 11:30.

Як відомо, Мітюков народився 27 вересня 1952 року в Києві. Він обіймав посаду міністра фінансів у період 1997-2001 років в часи президентства Леоніда Кучми.

Смерть українських політиків

У січні 2026 року помер народний депутат Олександр Кабанов із фракції "Слуга народу". Колеги політика зазначають, що це раптова смерть, хоч у нього і були проблеми зі здоров’ям.

У червні 2025 року повідомлялося, що пішов з життя колишній мер Одеси Руслан Боделан. Йому було 83 роки.

