США та Іран розігнали ціни на російську нафту до 13-річного рекорду

Ціна російської нафти марки Urals з постачанням до Індії вже на 6,1 долара вища за вартість нафти марки Brent.

Ціни на російську нафту піднялися до найвищого рівня за останні понад 13 років через війну на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані міжнародної цінової агенції Argus Media.

Станом на 2 квітня вартість російської нафти марки Urals з відвантаженням у порту Приморськ на Балтиці сягнула 116,05 долара за барель. Це майже вдвічі більше, ніж закладено у державному бюджеті Російської Федерації (59 доларів за барель). Водночас у ключовому чорноморському порту РФ – Новоросійськ - вартість російської нафти сягнула 114,45 долара за барель.

При цьому ціна російської нафти марки Urals з постачанням до Індії вже на 6,1 долара вища за вартість нафти марки Brent (116,60 долара за барель, виходячи з поточних котирувань європейського нафтового еталону), тоді як ще два тижні тому різниця в ціні становила 3,9 долара.

Крім того, видання зазначає, що результативні удари українських дронів по російських портах на Балтиці та нафтопереробних заводах зменшують доходи РФ від експорту "чорного золота".

Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, а також тимчасове послаблення санкцій США стосовно російської нафти збільшило доходи РФ до чотирирічного максимуму.

Російські ЗМІ очікують додаткового припливу нафтодоларів до російського бюджету за підсумками квітня через зростання цін на нафту у зв’язку з війною на Близькому Сході.

