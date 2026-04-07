НАТО хоче запозичити 'ДНК України' для військових технологій, – Business Insider

Українські сили навчилися оперативно реагувати на нові загрози та впроваджувати технології значно швидше, ніж це прийнято в країнах НАТО

Високопоставлений командувач НАТО заявив, що Альянсу необхідно перейняти ключову особливість української армії – здатність швидко адаптуватися до мінливих умов війни. Як підкреслив адмірал П'єр Вандьє, який обіймає посаду верховного головнокомандувача з трансформації НАТО, Україна за роки повномасштабної війни продемонструвала унікальну "ДНК адаптації", що дозволяє знаходити рішення в максимально стислі терміни, пише Business Insider.

За його словами, українські сили навчилися оперативно реагувати на нові загрози та впроваджувати технології значно швидше, ніж це прийнято в країнах НАТО, де процеси розробки та закупівель можуть тривати роками.

"Це означає, що вони дуже добре справлялися з вирішенням проблем з дуже високою швидкістю. Ми не звикли до цього протягом десятиліть", – сказав Вандьє, який курує зусилля з модернізації. Він додав, що хоче, щоб НАТО проявило таку ж оперативність у розробці та закупівлі нового озброєння, як це зробила Україна.

Відео дня

Одним із ключових висновків, який робить керівництво Альянсу, стало існування двох різних швидкостей розвитку військових технологій. З одного боку – традиційні системи на кшталт кораблів, літаків і бронетехніки, створення яких вимагає тривалого часу. З іншого – сучасні рішення, такі як дрони та роботизовані системи, які можуть розроблятися, тестуватися та впроваджуватися всього за тижні або місяці.

Саме другий, швидкий цикл, за словами Вандьє, сьогодні визначає ефективність на полі бою. Якщо технологія впроваджується занадто повільно, вона ризикує застаріти ще до моменту широкого застосування, йдеться у публікації.

Вандьє заявив, що на Заході такого не існує. Він порівняв ситуацію з автомагістраллю, пояснивши, що швидкісна смуга застрягла за повільною. НАТО потрібна "смуга для автомобілів з великою кількістю пасажирів" для військових технологій, щоб вони рухалися швидко, а не застрягали в заторах, додав він.

По суті, це означає необхідність перегляду всієї моделі роботи оборонної промисловості, де зараз швидкі інновації "застрягають" серед повільніших і складніших програм.

Війна в Україні стала прикладом того, наскільки швидко змінюються технології та тактика. У матеріалі наводиться приклад морських дронів: спочатку вони використовувалися як ударні безпілотники, але потім були доопрацьовані й отримали можливість нести ракети, адаптуючись до дій противника.

Така динаміка перетворює війну на постійне змагання, де кожна сторона оперативно реагує на кроки іншої, а цикл "розробка – застосування – модернізація" відбувається практично в реальному часі.

Командування Альянсу визнає, пише видання, що існуюча система закупівель та роботи з оборонною промисловістю не відповідає вимогам сучасної війни. Традиційні підрядники часто орієнтовані на старі моделі виробництва, тоді як нові компанії намагаються працювати гнучкіше, ближче до українського досвіду.

На думку Вандьє, проблема в тому, що поточні реформи прагнуть "розширити дорогу", але не створюють окремої швидкісної смуги, через що інновації продовжують сповільнюватися. На завершення він зазначив, що те, що відбувається, не можна розглядати як звичайну кризу, яку можна вирішити поверненням до старих підходів. Йдеться про більш глибокий "шок", що вимагає принципово нових рішень і переосмислення самої логіки ведення війни, пише видання.

НАТО та Україна – останні новини

Нещодавно колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що НАТО не зможе повноцінно адаптуватися до реалій геополітичних процесів, тому потребує фундаментального перезавантаження. За його словами, проблема Альянсу полягає не тільки в окремих реформах, а й у самій моделі його функціонування.

Крім того, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО. У відповідь на ці заяви постійний представник України при НАТО Олена Гетманчук зазначила, що такі дії можуть прискорити вступ України до Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: