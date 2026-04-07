Кличко хоче підвищити вартість проїзду у громадському транспорті Києва

Наразі вартість проїзду в столиці поки залишається найнижчою в Україні.

В Київській міській державній адміністрації готуються переглянути тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Поточний тариф у 8 гривень не переглядали з 2018 року.

За його словами, здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого.

Мер міста також зазначив, що через необхідність втілити заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт є дотаційним (12 млрд грн на цей рік).

"Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - зазначив Кличко.

З 23 березня вартість проїзду маршрутки від київської станції метро "Лісова" до Броварів зросла до 50 гривень. При цьому ще на початку року проїзд на цьому маршруті коштував 35 грн. Раніше, 20 січня, також повідомлялося про те, що в столиці вартість проїзду на деяких приміських маршрутках зросла на 5 гривень. Таким чином вартість проїзду на певних маршрутках вже становить 20 гривень.

Ще у вересні минулого року мера Києва закликали підвищити тариф на проїзд в міському транспорті. Тоді повідомлялося, що витрати на перевезення одного пасажира, що подавалися для розрахунку на наступний рік, в КП "Київський метрополітен", становили 44,68 грн, а в КП "Київпастранс" - 22,62 грн.

