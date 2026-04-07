Google 'Фото' нарешті додає функцію, про яку користувачі просили роками

Google Photos нарешті отримає те, про що так довго просили користувачі

У додатку Google Фото для Android з'явилося довгоочікуване оновлення – користувачі нарешті отримали можливість регулювати швидкість відтворення відео. Про це пише Android Authority.

Тепер під час перегляду відео користувачі можуть відкрити меню з трьома крапками у правому верхньому куті та вибрати пункт "Playback speed". Всього доступно п’ять варіантів швидкості: 0,25x, 0,5x, 1x (початкова), 1,5x і 2x.

На сторінці підтримки Google зазначається, що ця функція була однією з найбільш затребуваних серед користувачів і на її появу чекали вже кілька років.

Поки що нововведення доступне лише на пристроях Android. Google не повідомила, чи з'явиться воно на iOS або у веб-версії сервісу, але з огляду на те, що компанія визнала високий попит на цю можливість, логічно припустити її появу й на інших платформах.

Додаток Google Фото вважається одним із найпопулярніших засобів для зберігання та обміну фотографіями на пристроях Android та iOS. Водночас Google продовжує розвивати відеоможливості сервісу, поступово наближаючи його до повноцінних редакторів контенту.

За останній рік у Google "Фото" з'явилося чимало корисних функцій. Наприклад, медіатека користувача більше не захаращується однаковими або схожими фотографіями. А нова функція Ask Photos замінить вам особистого фотографа.

УНІАН уже розповідав, що свіже оновлення відправляє смартфони Google у вічне перезавантаження, і ніхто не знає чому. Проблема зачіпає відразу кілька поколінь пристроїв – від Pixel 6 до новітньої лінійки Pixel 10.

Вас також можуть зацікавити новини: