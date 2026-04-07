Орбан допоміг США зрозуміти, що потрібно Україні та Росії для досягнення миру, - Венс

Віцепрезидент США підтримує ідею проведення у Будапешті саміту між президентами України та Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан допоміг Америці зрозуміти, що треба Україні та Росії для досягнення миру. Як передає кореспондент УНІАН, про це Венс сказав під час спільної пресконференції з очільником уряду Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Спочатку представник угорських медіа у своєму запитанні попросив Венса надати коментар щодо якихось "погроз Зеленського Угорщині і особисто Віктору Орбану".

Як наголосив Венс, йому невідомо, що Зеленський міг би погрожувати Орбану.

Водночас, як зазначив віцепрезидент, чинна угорська влада була однією з небагатьох, яка виявила "мудрість та розум щодо конфлікту між Росією та Україною".

"Послухайте, вам не потрібно захищати мораль війни. Я думаю, що Віктор це зробив, я точно це зробив, і президент Сполучених Штатів засудив вторгнення. Нам не подобається війна. Ми хочемо, аби вона була зупинена", - заявив Венс.

При цьому, за його словами, питання полягає у тому, як саме зупинити війну.

"І відповідь йде не від політиків, які стоять біля мікрофонів, б'ють себе в груди та поводяться жорстко, коли чиїсь діти відправляються воювати в конфлікті. Ви робите це за допомогою стійкої дипломатії", - зазначив Венс.

При цьому, він сказав, що запитує в угорців та усіх європейців, що є альтернативою миру: чи це продовження відправлення молодих людей на цю "жахливу війну" з безглуздим продовженням насильства, або почати серйозно ставитися до дипломатії, щоб говорити про мирне урегулювання.

За його словами, президент США Трамп відданий урегулюванню через те, що війна створює негативні наслідки для торгівлі, моралі і людського життя.

"Віктор допоміг нам краще за всіх зрозуміти, що потрібно українцям і що потрібно росіянам для того, аби досягнути миру", - стверджує Венс.

Він сказав, що США продовжать працювати з метою досягнення миру, але Сполученим Штатам потрібні в Європі ті, хто розуміє, що стоїть на кону, і як відбуваються ці переговори.

На думку Венса, Будапешт є гарним місцем для організації зустрічі лідерів України та Росії.

Зокрема, як наголосив віцепрезидент США, Дональд Трамп звернувся до Віктора Орбана прийняти саміт у Будапешті.

"Я думаю, якщо нам колись вдасться звести цих лідерів разом - це ідеальне місце для цього", - наголосив Венс.

Своєю чергою, Орбан сказав, що Угорщина готова до саміту між лідерами Росії і України.

Політика Орбана щодо України

Як писав УНІАН, нещодавно політик порівняв "тиск" на Угорщину з боку Зеленського та ЄС з часами комунізму. За його словами, раніше Угорщина повалила комунізм і боролася за свою свободу.

"А тепер Зеленський і брюссельці думають, що ми відступимо? Не смішіть мене", - наголосив Орбан.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поки Орбан не піде, Україна не отримає допомогу від ЄС. Він зазначив, що у Брюсселі шукатимуть інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто.

"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня (дати парламентських виборів в Угорщині, - УНІАН) ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - попередив Туск.

