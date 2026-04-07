Хаос у небі: п'яний пасажир Ryanair ледь не зірвав посадку літака і потрапив до в'язниці

Під час затримання офіцерам довелося застосувати силу.

Чоловік опинився за ґратами, бо через його п’яні витівки літак Ryanair не зміг вчасно приземлитися, повідомляє The Independent.

61-річний Стівен Блофілд під час перельоту з Кракова до Брістоля перебував у стані сильного сп'яніння. Як зазначається у справі, він почав пити ще в аеропорту, щоб "заспокоїти нерви", а на борту став агресивним та напав на польського бортпровідника.

Пасажир настільки сильно напився, що відмовився сісти у крісло та пристебнутися, через що пілот був змушений скасувати першу спробу посадки.

За рішенням Брістольського коронного суду, горе-мандрівника відправили за ґрати на 10 місяців.

"Найгірше за 20 років служби"

Після приземлення на дебошира вже чекала поліція. Прокурор Іан Фенні зазначив, що пасажири були налякані, а офіцерам довелося застосувати силу.

"Головний офіцер описує жорстоке поводження з боку підсудного як найгірше, що йому довелося пережити за 20 років роботи поліцейським", – розповів прокурор під час засідання.

За наявними даними, чоловіка довелося виносити з літака за допомогою спеціального амбуліфта ( спеціального механізма призначений для підйому та транспортування людей з інвалідністю), оскільки він не міг самостійно пересуватися і продовжував вигукувати образи.

Вирок суду

Адвокат засудженого намагався пояснити поведінку тим, що у Стівена закінчилися ліки проти тривоги. Сам чоловік стверджує, що через алкоголь взагалі не пам’ятає польоту, а про свою "популярність" дізнався з відео, які випадкові свідки виклали в інтернет.

"Він розуміє, що це могло спричинити стрес іншим, і найголовніше – розуміє, що його поведінка абсолютно неприйнятна", – підсумував адвокат Сем Лоуерс.

Проте суддя був невблаганним, зазначивши, що п'яний хаос у літаку не залишає місця для жодного іншого вироку, крім реального терміну.

Штрафи авіакомпанії

Раніше УНІАН писав, що буйним пасажирам Ryanair загрожують серйозні покарання за порушення порядку на борту. Тепер авіакомпанія офіційно запровадила штрафи від 500 фунтів стерлінгів для тих, чия поведінка призводить до висадки з літака.

У перевізника наголосили, що такі заходи мають стримувати недисциплінованих мандрівників і забезпечити комфорт іншим пасажирам та екіпажу. Водночас штраф може бути й більшим, адже компанія залишає за собою право додатково стягувати збитки через суд.

