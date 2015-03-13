У Києві відбувається акція “Донецьк - це Україна!” до річниці вбивства Дмитра Чернявського

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралося близько 100 осіб. Біля підніжжя стели Незалежності учасники акції розмістили транспарант з написом російською мовою: “Донецьк - це Україна!”.

Також вони розгорнули плакати з фотографіями минулорічних мітингів у Донецьку і плакат з фото загиблого 13 березня 2014 року в Донецьку на проукраїнському мітингу активіста Дмитра Чернявського. Чернявського було вбито учасниками так званого "мітингу" проросійських сил. 22-річний хлопець помер від ножового поранення в кареті швидкої допомоги.

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З іншого боку стели зібралося близько 10 людей біля фото загиблого лідера гурту “Скрябін” Андрія Кузьменка. Сьогодні виповнюється 40 днів з дня його загибелі у ДТП.