Наступного тижня в Україну прибуде літак з 30 "Хаммерами" – президент

В Україну наступного тижня прибуде літак з 30 «Хаммерами».

Про це сьогодні повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Києві з представниками «волонтерського десанту» Міністерства оборони України.

«Літаком наступного тижня до нас прилітає перша партія з 30 броньованих «Хаммерів». Десантники можуть плескати», - сказав президент.

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За його словами, Україна продовжуватиме виробництво власної броньованої техніки, зокрема, бронетранспортерів 3-ї та 4-ї серії.