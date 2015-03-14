Наступного тижня в Україну прибуде літак з 30 "Хаммерами" – президент
17:58, 14 березня 2015Політика
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Порошенко підкреслив: "Десантники можуть плескати".
REUTERS
В Україну наступного тижня прибуде літак з 30 «Хаммерами».
Про це сьогодні повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Києві з представниками «волонтерського десанту» Міністерства оборони України.
«Літаком наступного тижня до нас прилітає перша партія з 30 броньованих «Хаммерів». Десантники можуть плескати», - сказав президент.
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За його словами, Україна продовжуватиме виробництво власної броньованої техніки, зокрема, бронетранспортерів 3-ї та 4-ї серії.
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