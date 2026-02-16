Українські безпілотники 'підпалили' ціни на бензин у Росії

Стрибок цін став найрізкішим з липня минулого року.

Ціни на бензин у Росії зросли до двомісячного максимуму після нових ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, повідомляє The Moscow times.

Видання з посиланням на інформацію Санкт-Петербурзької біржі пише, що за період з 9 по 13 лютого середня оптова ціна бензину марки Аі-92 збільшилася на 6,9% - до 62431 рубля за тонну. 95-й бензин за минулий тиждень додав 5,8%, підскочивши до 63545 рублів за тонну.

"Зростання цін стало найрізкішим з липня минулого року", - відзначають журналісти.

За підсумками торгів у понеділок, 16 лютого, зростання цін на 95-й бензин продовжилося. Біржові котирування бензину цієї марки оновили максимуми за два місяці - 63787 рублів за тонну.

Головною причиною подорожчання бензину видання називає удари українських безпілотників по російських НПЗ.

"У середу Волгоград, а потім Ухта... Клієнти відреагували - заявки посипалися", - ідеться в повідомленні.

За словами ще одного джерела, на біржу надійшла інформація, що Волгоградський НПЗ не буде відпускати паливо до березня. Втім, точні терміни ремонту заводу залишаються неясними. Джерела не виключають, що він відновить відвантаження палива наступного тижня.

"Якщо, як обіцяють, наступного тижня відновлять випуск, ціни можуть повернутися назад", - сказав трейдер.

Журналісти нагадують, що в 2025 році українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські НПЗ. Результатом атак стала паливна криза з відродженням радянської практики продажу бензину за талонами.

Удари України по російських НПЗ - головні новини

Українські безпілотники в перший день 2026 року навідалися на Іллінський НПЗ, що знаходиться в Краснодарському краї Росії. За даними телеграм-каналів, в результаті атаки на підприємстві сталася пожежа.

11 лютого знову прийшла черга Волгоградського НПЗ. За інформацією Генштабу, в результаті атаки на території об'єкта сталася пожежа.

Вже наступного дня дрони злітали на Ухтинський НПЗ, що знаходиться в 1700 кілометрах від України. В результаті атаки на об'єкті також сталася пожежа.

