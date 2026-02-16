Частину України підтопило через відлигу та дощі: де ситуація найскладніша (фото, відео)

Підтоплення зафіксовані на Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Сумщині та Харківщині.

В кількох областях України сталися підтоплення вулиць та приватних будинків через відлигу та дощі.

За інформацією ДСНС, найскладніша ситуація на Кіровоградщині. Там через сходження талої води та рясні дощі підтопило багато приватних прибудинкових територій, підвальних приміщень та погребів. До допомоги населенню задіяні 180 надзвичайників, 48 одиниць техніки та 34 мотопомпи.

Складна ситуація спостерігається і в інших областях, зокрема, на Миколаївщині та Черкащині.

"Так, на Миколаївщині зафіксоване підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. Найбільше звернень до рятувальників надійшло з Первомайського, Вознесенського та Баштанського районів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, на Черкащині підрозділи ДСНС уже 40 разів виїжджали, щоб допомогти населенню. Вони не тільки відкачують воду з домівок, а також буксирують автомобілі, що опинилися у водяних пастках.

Підтоплення фіксують і у різних частинах Сумської області. Рятувальники надають допомогу, як у житловому секторі, так і в навчальних закладах. Відповідні роботи проводяться в містах Суми, Охтирка, Тростянець, Лебедин, Липова Долина, а також у населених пунктах Сумського району.

За словами виконувача обов'язків мера Сум Артема Кобзаря, дощ та талий сніг спричинили надлишок вологи, і через те, що земля залишається мерзлою, вона не може повноцінно поглинати воду. Він додав, що комунальні підприємства міста працюють у посиленому режимі.

Ліквідовують наслідки підтоплень житлових будинків та присадибних ділянок і на Харківщині, зокрема, у населених пунктах Ізюмського та Богодухівського районів.

Чергове похолодання в Україні

У вівторок, 17 лютого, в Україні прогнозується посилення морозів. Особливо холодно буде вночі на півночі країни, де температура опуститься до -15°...-17°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 0°...-5°, на півночі буде холодніше, а на півдні +1°...+3°. У більшості областей буде сухо і навіть з сонячними проясненнями, але на півдні та південному сході очікуються дощі зі снігом.

