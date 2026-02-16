'Нацкешбек' нараховуватимуть по-новому: уряд кардинально змінив умови програми

З 1 березня, програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до програми "Національний кешбек".

Як повідомила пресслужба Мінекономрозвитку, уряд запускає оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

"До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься за чинними правилами - у розмірі 10% на всі товари в програмі. Починаючи з 1 березня 2026 року, програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку - 5% і 15% залежно від категорії товарів. Такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом", - ідеться у повідомлені.

Відео дня

З 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:

15% - на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%. Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари: косметику та засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття тощо. А також окремі продукти харчування - тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп;

5% - на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%. Це, зокрема, солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.

"З 1 березня ми переходимо до більш точного та гнучкого підходу: диференційований кешбек дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами - без збільшення загального бюджету програми. Водночас ми зберігаємо право і надалі калібрувати програми відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку", - зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

До цієї дати Міністерство економіки проведе роз’яснювальну роботу з ритейлерами, виробниками та банками. Це потрібно, щоб усі учасники програми однаково розуміли оновлені правила та коректно застосовували їх на практиці.

Усі нарахування кешбеку, як і раніше, йдуть на картку "Національний кешбек", вибрану в "Дії", де також можна перевірити суму нарахування також можна перевірити у Дії.

Витратити кешбек можна на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Національний кешбек – головні новини

У листопаді 2025 року в Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Тепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

З 11 грудня 2025 року українці отримали можливість купувати продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек".

Вас також можуть зацікавити новини: