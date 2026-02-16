У світі набирає популярність незвичайний вид туризму, пов'язаний із супермаркетами

Все більше туристів вирушають "за продуктами" в супермаркети інших країн.

Гастрономічний туризм виходить на новий рівень. У світі все більшої популярності набуває так званий "grocery tourism", що передбачає поїздки в інші країни з метою покупок продуктів у місцевих супермаркетах.

Як пише Daily Mail, цей феномен, відомий як "продуктовий туризм", за останній рік зріс у геометричній прогресії і тепер вважається одним з головних туристичних трендів 2026 року. Люди вирушають за покупками як для того, щоб харчуватися доступними місцевими продуктами під час відпочинку, так і щоб забрати їх додому.

Нове дослідження готельного гіганта Hilton показує, що аж 77% мандрівників активно беруть участь у цьому тренді, а 35% відпочивальників планують походи в супермаркети під час своєї наступної поїздки.

Чому продуктовий туризм став таким популярним

Основним поштовхом до розвитку цього тренду аналітики називають бум Airbnb, коли туристи отримують кухні, де можуть готувати їжу з нуля – часто використовуючи свіжі місцеві продукти з фермерських ринків, магазинів крокової доступності та мережевих супермаркетів.

Але навіть для тих, хто зупинився в готелі, похід до найближчого магазину – прекрасна можливість подивитися місцеві товари і запастися регіональними закусками, недорогим алкоголем і незвичайними продуктами.

Останнім часом продуктовий туризм, також званий "супермаркетним туризмом", став самостійним трендом у соціальних мережах, де тисячі людей демонструють цілі візки покупок – від ланч-боксів на винос і шкарпеток за пару доларів у Японії до свіжих сирів, м'ясних делікатесів і косметики у Франції.

Найпопулярніші супермаркети в різних країнах світу

США: Trader Joe's, Walmart.

Trader Joe's, Walmart. Японія: 7-Eleven, FamilyMart, Lawsons.

7-Eleven, FamilyMart, Lawsons. Ірландія: SuperValu.

SuperValu. Франція: Monoprix.

Monoprix. Іспанія: Mercadona.

Mercadona. Німеччина: REWE, ALDI, EDEKA .

REWE, ALDI, EDEKA . Австрія: BILLA Plus.

BILLA Plus. Італія: Eataly.

Eataly. Нідерланди: Albert Heijn.

Albert Heijn. Польща: Żabka.

Żabka. Греція: A.B. Vassilopoulos.

A.B. Vassilopoulos. Ізраїль: Shufersal.

Shufersal. Марокко: Marjane.

Marjane. Південна Африка: Woolworths.

Woolworths. Таїланд: Big C, 7-Eleven Thailand.

Big C, 7-Eleven Thailand. Австралія: Coles.

Coles. Сінгапур: Don Don Donki.

Примітно, що в Україні та деяких наших країнах-сусідах подібні тенденції спостерігалися вже протягом десятилітть. З одного боку, українці вже давно звикли харчуватися за кордоном продуктами з супермаркетів, адже їсти три рази на день в ресторанах виходить дорого, особливо з курсом євро 52. З іншого боку, наші сусіди з Молдови роками їздять до України за покупками, затарюючись сирами, ковбасами та багатьма іншими продуктами. Найбільш яскравим прикладом є супермаркети в прикордонному Могилів-Подільському.

Найкращі країни світу для гурманів

Як повідомляв УНІАН, раніше грецьку кухню визнали найсмачнішою у світі – вона змістила з першого місця багаторічного лідера, італійську кухню.

Втім, цей факт не скасовує того моменту, що щорічно мільйони туристів відправляються до Італії, щоб скуштувати місцеві гастрономічні дива. Не просто так наприкінці 2025 року в ЮНЕСКО офіційно визнали італійську кухню культурною спадщиною всього людства. При цьому в різних регіонах є свої кулінарні особливості, гідні уваги.

