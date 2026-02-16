Було наївно сподіватися на швидку угоду між Україною та Росією, - президент Чехії

За словами Павла, потрібно продовжувати тиснути на РФ.

Було наївно сподіватися на те, що вдасться досягти згоди між Україною, Європою, США та Росією у короткостроковій перспективі. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю Odkryto.cz.

"Те, що позиції України, Європи та Сполучених Штатів наблизилися або вже майже збігаються, є великим успіхом. Якщо врахувати, скільки суперечливих заяв ми за цей час почули від різних сторін. Важливим є не згода України та її прихильників, а згода щодо умов мирної угоди з воюючою стороною, тобто з Росією", - наголосив він.

Павел вважає, що РФ поки що не показала великої готовності до перемовин та компромісу. За його словами, росіяни і далі наполягають на своїх максималістських цілях, зокрема обмеження України та її безпекового майбутнього, а також ставлять вимоги щодо території.

Відео дня

"Тут важливо, по-перше, продовжувати тиск на Росію - політичний, фінансовий, економічний, але водночас продовжувати підтримку України, щоб вона не опинилася в значно менш вигідному становищі для початку переговорів. Історія вчить нас, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони знаходяться у відносно вигідному становищі. Якщо це не так, то та сторона, яка буде у вигідному становищі, завжди буде відчувати бажання продовжувати конфлікт, а не припиняти його", - зауважив президент Чехії.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Associated Press писало, що очікування на прогрес від мирних переговорів у Женеві є низькими. Це повʼязано з тим, що обидві сторони продовжують дотримуватися своїх переговорних позицій з ключових питань, попри те, що США встановили червневий термін для досягнення угоди.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав головне питання на переговорах у Женеві. За його словами, у Швейцарії коло питань буде ширшим, ніж в Абу-Дабі.

Також Пєсков додав, що на переговорах потрібна присутність помічника російського диктатора Володимира Мединського.

Вас також можуть зацікавити новини: