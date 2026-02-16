Українці витрачають більше грошей: НБУ назвав середній чек при оплаті карткою

Понад сім із десяти безготівкових операцій українці здійснювали у торговельних мережах.

У 2025 році українці найчастіше розраховувалися банківськими картками в торговельних і сервісних мережах. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:

у торговельній мережі – 354 грн (у 2024 році – 330 грн);

із переказу з картки на картку – 1 864 грн (у 2024 році – 1 958 грн);

з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 грн (у 2024 році – 561 грн).

Зазначається, що розрахунки в торговельних та сервісних мережах становили 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками. Це понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2,38 трлн грн.

Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1 231,9 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 7,3% від усіх безготівкових операцій з платіжними картками.

Водночас оплата товарів і послуг в інтернеті становила лише 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.

готівкові та карткові розрахунки

21 січня в НБУ повідомили, що за 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень), а станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.

У грудні 2025 року повідомлялося, що в Україні діють обмеження на карткові перекази у 100 тисяч гривень на місяць. А для клієнтів, що відповідають критеріям "високого ризику", – 50 тисяч гривень.

