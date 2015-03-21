Коломойський розповів про скандал в "Укртранснафті" та вибачився перед журналістами

У ньому він розповів про справжні мотиви тих, хто захоплював державне підприємство "Укртранснафта", про свій інтерес до цієї компанії, про ситуацію на фронті та в економіці, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Коломойський повідомив, що за скандалом стоїть фігура нардепа Єремеєва, а вибачатися перед паном Андрушком за різкі слова не відчуває потреби. "Перед Андрушком вибачатися не буду, а перед усіма журналістами – пробачте", - сказав керівник Дніпропетровської ОДА.

"По формі я, як держслужбовець першого рангу, не повинен себе так поводити, це я визнаю. Це неправильно та недобре. Але конкретно панові Андрушку я руки не подам та вибачень приносити не буду. Можу принести вибачення журналістському співтовариству. А йому – не буду", - пояснив Коломойський.

"А догану я прийняв, розписався вчора та визнав, що я так себе поводити не повинен був", - додав керівник області.

Повна версія інтерв'ю з Ігорем Коломойським вийде в ефір у неділю, 22 березня, в програмі ТСН-Тиждень, яка почнеться в ефірі 1+1 о 19:30.

Одразу по цьому відеозапис інтерв'ю з'явиться на сайті ТСН.ua.