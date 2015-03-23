Курсантів академії ВМС, які залишилися в Севастополі, не випускають з Криму

Про це в ефірі «Подробиць тижня» розповіли їхні колишні товариші по службі, які переїхали з Севастополя до Одеси, пише Крим-Реалії.

«Вони не можуть приїхати і зустрітися з нами. Коли ми їхали, вони написали розписку про невиїзд з території Росії і навіть за межі Криму. Максимум куди вони можуть їздити, це по Криму, далі - нікуди», - сказав один з курсантів.

Читайте такожКабмін ліквідував Академію військово-морських сил ім. Нахімова в СевастополіЗа словами курсантів Івана, Владислава і Олексія, які зараз служать в Одесі, вони продовжують підтримувати зв'язок з колишніми товаришами по службі в Криму.

«Ми перебуваємо по різні боки, але ми згадуємо роки, коли ми навчалися і жили разом в одній казармі. Якийсь час ми не спілкувалися, але вони наші товариші і ми підтримуємо зв'язок», - розповіли курсанти.

21 березня 2014 року курсанти 4-го курсу Севастопольської академії ВМС імені Нахімова під час зміни прапора вузу з українського на російський демонстративно хором виконали гімн України, віддали честь і, розвернувшись, пішли в казарму. 4 квітня 2014 року академія була передислокована в Одесу - Крим залишили 103 курсанти та викладачі. Пізніше Академія була розформована, а курсанти продовжили навчання на спеціально створеному факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії.