Російське видання запропонувало оцінити і порівняти погляди і висловлювання Коломойського і Порошенка

"Сноб" дізнався, в яких поглядах Петро Порошенко та Ігор Коломойський розходяться найбільше, і звів їх у віртуальному поєдинку. В матеріалі представлені погляди політиків на різні події. Наприклад, якщо думки політиків більш менш сходилися по темі помаранчевої революції, то щодо Юлії Тимошенко - розійшлися кардинально. Петро Порошенко вважає, що вона "зробила величезний внесок у повалення диктатури". А на думку Ігоря Коломойського "вона класична "чорна вдова" в політиці. Вона одиначка, і влада для неї представляє абсолютну цінність".

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Кардинально розійшлися думки Петра Порошенка та Ігоря Коломойського і з приводу відносин України і російського "Газпрому", виникнення так званих "ДНР" і "ЛНР" та про стан української армії.

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