Вантаж російського "гумконвою" не відповідає зазначеному у ноті МЗС - Держприкордонслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила передачу 22 так званого гуманітарного конвою… Загалом прослідувало 2 колони автотранспорту у складі 138 вантажівок. Особливістю 22 гумконвою є невідповідність вантажу, який був зазначений у ноті, яка надійшла по лінії МЗС, тому, що фактично переміщували вантажівки», - наголосив він, зазначивши, що у ноті, зокрема, були вказані продукти харчування, а насправді ж 106 вантажівок перевозили посівні матеріали та 9 – пально-мастильні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "ЛНР" заявили про прибуття до Луганська чергового "гумконвою" РФ.

Також повідомлялося, що Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

В ОБСЄ також заявляють, що у складі так званих «гумконвоїв» переважно бензовози.