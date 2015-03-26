МЗС відзначає прогрес у переговорах в "нормандському форматі" по Донбасу
Міністерство закордонних справ відзначає прогрес у переговорах в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в "Твіттері". "Прогрес є, процес важкий", - написав Вадим Пристайко.
Читайте такожНа переговорах у "нормандському форматі" в Парижі обговорювали бої під Маріуполем - МЗС
Він зазначив, що всі 4 сторони переговорів беруть на себе зобов'язання щодо вирішення проблеми, яка обговорювалася в "нормандському форматі".
Вадим Пристайко також повідомив, що для реалізації мінських домовленостей на основі тристоронньої контактної групи планується створити 4 групи. "Чотири групи: безпека, гуманітарна, соціально-економічна, політична. Склад такої як тристороння контактна група. Потрібні професійні голови", - написав Вадим Пристайко.
Як повідомляв УНІАН, переговори в "нормандському форматі" на рівні заступників міністрів закордонних справ відбулися в Парижі 25 березня.
Прогресс в переговорах в "нормандском формате" есть, но проходят они тяжело - замглавы МИД #Пристайкоhttp://t.co/BQA4vjkHho#ukraine
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 26, 2015