МЗС відзначає прогрес у переговорах в "нормандському форматі" по Донбасу

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в "Твіттері". "Прогрес є, процес важкий", - написав Вадим Пристайко.

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Він зазначив, що всі 4 сторони переговорів беруть на себе зобов'язання щодо вирішення проблеми, яка обговорювалася в "нормандському форматі".

Вадим Пристайко також повідомив, що для реалізації мінських домовленостей на основі тристоронньої контактної групи планується створити 4 групи. "Чотири групи: безпека, гуманітарна, соціально-економічна, політична. Склад такої як тристороння контактна група. Потрібні професійні голови", - написав Вадим Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, переговори в "нормандському форматі" на рівні заступників міністрів закордонних справ відбулися в Парижі 25 березня.