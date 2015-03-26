МЗС: "нормандський формат" не вичерпаний, але участь США і ЄС не завадить

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

Читайте такожМЗС відзначає прогрес у переговорах в "нормандському форматі" по Донбасу

"Участь ЄС як організації, США, Великобританії могла б бути дуже корисною. На сьогоднішній день можливості "нормандської четвірки" ще не вичерпані", - зазначив він.

У той же час, за його словами, "нормандський формат" - лише один з механізмів, а робота по вирішенню конфлікту триває на всіх рівнях. "Дива не очікуємо, але результат вже є", - зазначив Вадим Пристайко.