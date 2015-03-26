МЗС: "нормандський формат" не вичерпаний, але участь США і ЄС не завадить

19:11, 26 березня 2015
Політика
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Можливості "нормандського формату" переговорів для розв'язання конфлікту на Донбасі ще не вичерпані, але участь США і Євросоюзу була б дуже корисною.

В МИДе рассказали про результаты переговоров / Wikipedia

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

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"Участь ЄС як організації, США, Великобританії могла б бути дуже корисною. На сьогоднішній день можливості "нормандської четвірки" ще не вичерпані", - зазначив він.

У той же час, за його словами, "нормандський формат" - лише один з механізмів, а робота по вирішенню конфлікту триває на всіх рівнях. "Дива не очікуємо, але результат вже є", - зазначив Вадим Пристайко.

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