МЗС: "нормандський формат" не вичерпаний, але участь США і ЄС не завадить
19:11, 26 березня 2015Політика
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Можливості "нормандського формату" переговорів для розв'язання конфлікту на Донбасі ще не вичерпані, але участь США і Євросоюзу була б дуже корисною.
У Мзс розповіли про результати переговорів / Wikipedia
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.
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"Участь ЄС як організації, США, Великобританії могла б бути дуже корисною. На сьогоднішній день можливості "нормандської четвірки" ще не вичерпані", - зазначив він.
У той же час, за його словами, "нормандський формат" - лише один з механізмів, а робота по вирішенню конфлікту триває на всіх рівнях. "Дива не очікуємо, але результат вже є", - зазначив Вадим Пристайко.
Твіттерв'ю Вадима Пристайка про результати зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі #AskMFAhttps://t.co/GhhfMrzgHd
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 26, 2015
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