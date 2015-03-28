Філатов про Дніпропетровськ: Ми вичистили все бандпідпілля, всім зрадникам ми купили квиток в один кінець

Народний депутат і колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов став на коліно перед жителями Дніпропетровська та області, передає ТСН.

Він подякував людям, завдяки яким була збережена єдність України. Це сталося на велелюдному мітингу в Дніпропетровську, де команда попереднього керівника області Ігоря Коломойського звітувала перед мешканцями за рік своєї роботи.

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Філатов зауважив, що серед здобутків цієї команди – рішуча боротьба проти сепаратизму та російської агресії.

"Ми вичистили все бандпідпілля. Всім колаборантам і зрадникам ми купили квиток в один кінець. Хай вони живуть там, де хочуть, або не живуть взагалі", - заявив він, зірвавши овацію.

"Ми зробили багато. Нам прийшов час піти", - сказав він.

Після цих слів люди почали аплодувати і скандувати: "Дякуємо". При цьому Філатов визнав, що команді попереднього очільника Дніпропетровської ОДА вдалося досягти не всіх цілей. Зокрема, стандарти життя пересічних людей підвищити не вдалося.

"Ми не змогли перемогти корупцію. Але бачить Бог, що ми не крали і не брали хабарі", - сказав він.

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Крім того, за словами Філатова, через шалену протидію з Києва не вдалося повністю "вичистити риго-комуняцьку мерзоту". "Ми стали особистими ворогами Путіна", - констатував нардеп. І додав, що всі члени команди Коломойського могли спокійно та безбідно насолоджуватися життям у Європі, але натомість увесь рік важко працювали заради своєї країни.

"Чоловік має воювати за свої вівтарі та вогнища. Це наша земля! Тут наші церкви, наші синагоги і наші мечеті! Слава Україні!", - пояснив він.