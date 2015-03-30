Бальцерович назвав нинішню українську владу найкращою з 1991 року

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.

“Складна економічна ситуація в Україні є результатом попередніх занедбувань і російської агресії. Стан економіки не є провиною нинішньої урядової команди, яка робить тверді і необхідні кроки, наприклад, стабілізуючи бюджет завдяки обмеженню дотацій на газ й опалення. Це найкраща влада з 1991 року”,- сказав Бальцерович.

За його словами, різке зниження імпорту з Росії газу й інші кроки, які вже зроблені і які українська влада планує зробити, є сигналом, що нова українська влада потребує підтримки своїх дій з боку Заходу, зокрема і Польщі.

На його думку, Захід повинен допомогти Україні, яка прямує шляхом реформ, зокрема через скасування частини зовнішнього боргу, або його реструктуризації.

“Коли Польща в 1989 році здійснювала рішучі реформи, одним з елементів нашого пакету, спрямованого до кредиторів, в основному на Заході, було звернення: ми реформуємося, але очікуємо, що ви підтримаєте наші зусилля завдяки скороченню боргу. Нам скоротили його на половину і тут є аналогія між Польщею й Україною. Київ повинен отримати скорочення боргу, або як мінімум його реструктуризацію” - констатував Бальцерович.